Cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağı getirildi - Son Dakika

Cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağı getirildi

11.11.2020 22:23
Cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağı getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içenlerin maskelerini çenelerinin altına indirmesinin oluşturduğu risk karşısında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edilen genelgede, özellikle Avrupa kıtasındaki ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımı önem taşıyor

Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği hatırlatılan genelgede, il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı.

Bu kapsamda, daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."

81 ilde 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması

Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.

Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

İçişleri Bakanlığı, Toplu Taşıma, Valilik, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağı getirildi - Son Dakika


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