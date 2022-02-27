Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı - Son Dakika
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Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı

27.02.2022 19:45

Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde cadde üzerinde dolmuş beklediği öğrenilen bir kişi otomobilden açılan ateş neticesinde yaralandı.

Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı

Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde cadde üzerinde dolmuş beklediği öğrenilen bir kişi otomobilden açılan ateş neticesinde yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Şehit Birol Elmas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş bekleyen S.Ü., yoldan geçen otomobilden açılan ateş neticesinde bacağından yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı S.Ü., Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. Ekipler bir kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli veya şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı
Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı
Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı

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Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı - Son Dakika


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