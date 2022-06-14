Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı

14.06.2022 12:39
Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale'de cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale'de cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentin çeşitli bölgelerine konulan çiçeklere zarar veren S.K.'nin (30) polis ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden tespit edildiği bildirildi. İkametine yapılan operasyonla gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son günlerde belediyenin peyzaj çalışmaları çerçevesinde şehrin farklı noktalarına diktiği bu çiçekler ve ağaçlar kendini bilmez kişilerin hedefi haline geldi. Geçtiğimiz hafta içinde Millet Bulvarı üzerinde yeni dikilen çam ve çiçekleri sökerek götüren şahıslar hakkında ise başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından tespit edilen şahısların yakalanma çalışmalarına devam ediliyor" denildi. - KIRIKKALE

Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı
Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı
Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cadde üzerindeki çiçeklere zarar veren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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