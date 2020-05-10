Cadde ve parklar 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kaldı - Son Dakika

Cadde ve parklar 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kaldı

VAN - Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 Saat 11.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.

Van'da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00-15.00 saatleri arasında cadde ve sokaklarda zaman geçirerek keyifli vakit geçirdi. Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağıyla evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırılırken, saat 15.00'te uygulama sona erdi. Sabah saatlerinde dışarı çıkmaya başlayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarıyla çıkmanın keyfini çıkardı. Cadde, sokak ve parkları dolduran vatandaşlar alınan tedbirler için de yetkililere teşekkür etti.

Alınan tedbirler kapsamında eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan 65 üstü vatandaşlar İHA muhabirine konuşarak yaşadıkları memnuniyeti anlattılar. Alınan kuralların yerinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, yeniden dışarı çıkma umuduyla evlerine geri döndüler.