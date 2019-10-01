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Cadde ve Sokak İsimleri Değişti

57 dakika önce

Belediyemi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanımız Bayın Mehmet Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Cadde ve Sokak İsimleri Değişti, System.String[]

Belediyemiz Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Meclis toplantısı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunmasıyla başladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Şehit isimlerinin cadde, sokak ve park alanlarına verilmesi husus ve Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesinin isminin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin verilmesi husus görüşüldü.

Yeni Mahalle 172. sokak Şehit Uğur Şahin, Bağlarbaşı Mahallesi 819. sokakta bulunan parkın Şehit Nazır Elitok, Bahçelievler Mahallesi bisiklet ve yürüyüş yolununFerdican Altunkaşyürüyüş yolu, Etiler Mahallesi 1188 sokağın isminin Turgay Uğantaş sokakve son solarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesine verilmesi oy birliği ile kabul edildi.Toplantının ardından Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mehmet Saygılı, Arif Çetin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:41 Kaynak: Bültenler
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