Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması ve gelişi güzel araç parklarının önlenmesi amacıyla Isparta Belediyesi Meclisinin daha önce aldığı ancak 2 kişinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla iptal edilen cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 3 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle tekrar başlanıyor. 14 cadde ve sokakta başlayacak ücretli otoparklar saat 09. 00-18. 00 saatleri arasında uygulanacak.
Isparta Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen ve alınan karar gereği şu cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulaması gerçekleştirilecek.
Mimar Sinan Caddesi (Kaymakkapı Meydanı-Özkanlar Kavşağı arası)
Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam-Aksu Caddesi arası)
6 Mart Caddesi (Özkanlar Kavşağı)
Hükümet Caddesi (PTT-Işıklar arası)
1601 Sokak (ITKM-Gürman Pasajı arası)
Antalya Yolu (Eski Müftülük - Demirköprü arası)
119 Cadde (Kavaklı Cami - Kesikbaş Türbesi arası)
Hastane Caddesi 112 Cadde (Nazmi Toker İlköğretim okulu-Konak Taksi arası)
111 Cadde (Eski Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami arası)
Cumhuriyet Caddesi (Çarşı Polis Karakolu-Hacılar Çeşmesi arası gidiş-geliş istikameti)
113 Cadde (Başkent Lokantası-Eski Hal Kavşağı arası)
113 Cadde (Eski Emniyet Müdürlüğü - Maliye Kavşağı arası)
1109 Sokak (Vakıflar Bankası- Şevket Demirel Sokağı)
Matbaalar Caddesi
Bu caddelerde uygulanacak olan otoparklardan 0-15 dakika arası ücretsiz, 15-60 dakika arası 3 TL, 1-2 saat arası 5 TL, 2-3 saat arası 10 TL, 3 saatten sonra her saat başı 5 TL ücret alınacaktır.
Resmi plakalı kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından ücret alınmayacak olup, yine park kart veya araç ruhsatında engelli araç ibaresi bulunan araç sahipleri de günde 2 saat ücretsiz olarak otoparklardan yararlanabilecekler.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Cadde ve Sokak Otoparklarında Uygulama 3 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika