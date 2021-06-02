Cadde ve Sokak Otoparklarında Uygulama 3 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika

Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması ve gelişi güzel araç parklarının önlenmesi amacıyla Isparta Belediyesi Meclisinin daha önce aldığı ancak 2 kişinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla iptal edilen cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 3 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle tekrar başlanıyor. 14 cadde ve sokakta başlayacak ücretli otoparklar saat 09. 00-18. 00 saatleri arasında uygulanacak.

Isparta Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen ve alınan karar gereği şu cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulaması gerçekleştirilecek.

Mimar Sinan Caddesi (Kaymakkapı Meydanı-Özkanlar Kavşağı arası)

Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam-Aksu Caddesi arası)

6 Mart Caddesi (Özkanlar Kavşağı)

Hükümet Caddesi (PTT-Işıklar arası)

1601 Sokak (ITKM-Gürman Pasajı arası)

Antalya Yolu (Eski Müftülük - Demirköprü arası)

119 Cadde (Kavaklı Cami - Kesikbaş Türbesi arası)

Hastane Caddesi 112 Cadde (Nazmi Toker İlköğretim okulu-Konak Taksi arası)

111 Cadde (Eski Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami arası)

Cumhuriyet Caddesi (Çarşı Polis Karakolu-Hacılar Çeşmesi arası gidiş-geliş istikameti)

113 Cadde (Başkent Lokantası-Eski Hal Kavşağı arası)

113 Cadde (Eski Emniyet Müdürlüğü - Maliye Kavşağı arası)

1109 Sokak (Vakıflar Bankası- Şevket Demirel Sokağı)

Matbaalar Caddesi

Bu caddelerde uygulanacak olan otoparklardan 0-15 dakika arası ücretsiz, 15-60 dakika arası 3 TL, 1-2 saat arası 5 TL, 2-3 saat arası 10 TL, 3 saatten sonra her saat başı 5 TL ücret alınacaktır.

Resmi plakalı kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından ücret alınmayacak olup, yine park kart veya araç ruhsatında engelli araç ibaresi bulunan araç sahipleri de günde 2 saat ücretsiz olarak otoparklardan yararlanabilecekler.