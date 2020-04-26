Cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele

Sokağa çıkma kısıtlamasının 4. günü

Boş caddelerden görüntüler

Balıklıgöl'den detaylar Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Kısıtlamanın son gününde görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı Şanlıurfa'da, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, Haşimiye Meydanı ve Atatürk Bulvarı da en sakin günlerinden birini yaşadı.