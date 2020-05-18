Cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Kısıtlamanın üçüncü gününde de görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği oldukça düşük sevide kaldı.

Kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarında da sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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