Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

17.04.2021 11:04

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim.

Normal zamanlarda hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı görüldü.

Kocaeli

Kocaeli'nin en yoğun yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu kısıtlama kapsamında boş kaldı.

Kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaş bulunuyor.

Polis ekipleri, D-100 kara yolu ile D-130 kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Kentin yoğun caddelerinden Kemal Güneş, Fevzi Fırat, Albay Karaoğlanoğlu ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da sessizlik hakim oldu.

Kentin belirli alanlarında uygulama noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da, kısıtlamanın ardından cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunan vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Sokakta olduğu görülen vatandaşların kısıtlamadan muaf oldukların dair belgelerinin olup olmadığını kontrol ediliyor.

Ayrıca, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, giriş-çıkış yapan araçları durdurarak seyahat izni olup olmadığını kontrol ediyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlamadan muaf ve görevli olanlar nedeniyle trafikte az sayıda araç bulunduğu görüldü.

Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla kentin en işlek noktalarından Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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