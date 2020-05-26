Cadde ve sokaklar boş kaldı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir kent merkezinden görüntüler ESKİŞEHİR - Normalde yoğunluğun fazla olduğu Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü, İki Eylül ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.