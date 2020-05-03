Cadde ve sokaklar drone ile denetlendi - Son Dakika

Kenttin boş cadde ve sokaklarının drone ile görüntülenmesi

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda hakim olan sakinlik

Trabzon Caddesi'ndeki sessizlik

Tekerek Kavşağı'nda polis ekiplerinin denetimde bulunması

Kentin boş meydan, cadde ve sokakları

Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok bölgesinde oluşturulan uygulama noktalarının yanı sıra, havadan da drone ile denetime çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Ulu Cami, Tekerek ve Kültür Merkezi kavşakları drone ile boş olarak görüntülendi.