Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
58 dakika önce
Adıyaman'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Adıyaman
'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Adıyaman'da etkili olan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bir süredir devam eden yağmur akşam saatlerinde şiddetlendi. Şiddetli yağış ile birlikte tıkanan mazgallar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.Yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Bazı araçlar göle dönen caddede ve sokaklarda ilerleyemezken, yayalar da güçlük çekti. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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