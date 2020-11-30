Cadde ve sokaklar klorlu su ile yıkandı - Son Dakika

Cadde ve sokaklar klorlu su ile yıkandı
30.11.2020 11:13
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ederken cadde ve kaldırımlar, klorlu ve deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ederken cadde ve kaldırımlar, klorlu ve deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.
Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları klorlu, sabunlu suyla temizleme çalışması yapıyor. Ekipler bu kapsamda merkez Bursa ve Bahattin Şeker caddelerinin yanı sıra ara sokaklarda temizlik, klorlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. - BİLECİK
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