Cadde ve sokaklar sessiz kalınca kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Cadde ve sokaklar sessiz kalınca kartpostallık görüntüler oluştu
06.12.2020 17:38
Cadde ve sokaklar sessiz kalınca kartpostallık görüntüler oluştu Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi kent Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Cadde ve sokaklar sessiz kalınca kartpostallık görüntüler oluştu
ŞANLIURFA - Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi kent Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında peygamberler şehri olan adlandırılan Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sessizliğe bürünen tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı. Parklardaki ağaçlardan dökülen kuru yapraklar ise eşsiz bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladı.
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