Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Gece yarısı itibariyle uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.



İçişleri Bakanlığının genelgesiyle içlerinde Balıkesir'inde bulunduğu 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaşanan yoğunluk gece yarısı itibariyle sessizliğe yerini bıraktı. İlçe merkezinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya alınmasından sonra cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde boşaldı. İlçe merkezinde emniyet güçlerine ait ekipler ve belediye ekipleri dışında çok az sayıda araca rastlanırken, yetkililer vatandaşların evlerine hızlı bir şekilde dönmeleri konusunda uyarıda bulunuyorlar. - BALIKESİR