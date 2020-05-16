Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16, 17, 18 ve 19 Mayıs'ta 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Konya'nın ana arterleri ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi.

Emniyet güçleri ana arterlerde kontrol sağlarken, bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.