Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da vatandaşların büyük oranda uyduğu görüldü.

Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Erzurum'da tarihi mekanlar, sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol etti, kent genelinde denetim yaptı.

Kars, Ardahan ve Erzincan'da da cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kentlerin giriş çıkış noktaları ile en işlek alanlarında uygulama yaptı, iş yerlerini denetledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve izin belgesi olmayan vatandaşlar hakkında işlem yapıldı.