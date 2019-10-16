Son Dakika Haberleri: Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı
Son Dakika Güncel Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

35 dakika önce

Bayburt Belediyesi ekiplerinin, kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması devam ediyor.

Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı, System.String[]

Bayburt Belediyesi ekiplerinin, kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması devam ediyor.


Belediyenin temizlik ekiplerince tazyikli suyla temizlenen sokak ve caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan da arındırılmış oluyor. Yıkanan sokaklar tozdan arındırıldığı gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor.


Vatandaşlara toz, çamur ve kirden uzak bir ortam sunmaya çalıştıklarını belirten temizlik ekipleri; "Şehrimizin temiz görünmesi bakımından yoğun çaba gösteriyoruz. Şehir genelinde ana arterler, cadde ve sokaklar sürekli tazyikli suyla yıkanarak pırıl pırıl hale getiriliyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı bugün Koruk ve Türkistan Caddesi'nde sürdürüyoruz." dedi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:36 Kaynak: İHA
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