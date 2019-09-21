Cadde ve sokaklara hız kesici kasisler yerleştiriliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından cadde ve sokaklara hız kesici kasis takılıyor.



Gölbaşı Belediyesi yaya ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla cadde ve sokaklardaki reflektörlü hız kesici kasis sayısını arttırdı. Mahalle aralarında ve yaya geçidine yakın yerlere monte edilen kasislerin, cadde üzerinde bulunan vatandaşların ve özellikle çocukların güvenliği için büyük önem taşıdığı kaydedildi.



Hız düşürücü kauçuk kasisleri dikkate alan sürücülerin, hızlarını düşürerek yollarına devam ettiği ifade edildi. Başkan İskender Yıldırım araçların hızlı bir şekilde geçmesini engellemek, yayaların ve öğrencilerin yol ve kaldırımlarda daha güvenli bir şekilde yürümelerini sağlamak amacıyla belirlenen program dahilinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini öğrencilerin can güvenliğini ve kazaların önüne geçilmesini sağlamak amacıyla okulların önüne ve tehlike arz edebilecek birçok noktaya kasis uygulamasının yapıldığını kaydetti. - ADIYAMAN