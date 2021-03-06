ŞANLIURFA - Vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı - Son Dakika

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, kontrollü normalleşme ile getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Vatandaşlar özellikle kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesini gezme imkanı buldu.

Şanlıurfa

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli (mavi) kategoride yer alan Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda gözle görülür bir artış var.

Uzun bir aradan sonra cumartesi sokağa çıkabilen insanlar özellikle kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi başta olmak üzere, Rabia, Topçu meydanları ile tarihi ve turistik mekanlarda gezme imkanı buldu.