Cadde ve sokaklarda koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Cadde ve sokaklarda koronavirüs sessizliği
6 saat önce
Sivas'ta vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Sivas'ta vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Cumhuriyet Meydanı, Sivas 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İstasyon, Atatürk ve Hikmet Işık caddeleri en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Alınan tedbirler ve uyarılar sayesinde evde kalan vatandaşlar, ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler ise kentin ana cadde ve sokaklarında devriye görevlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:16 Kaynak: AA
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