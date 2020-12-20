Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
20.12.2020 14:12
Kentin çeşitli yerlerindeki cadde, sokaktaki sakinlikten görüntü Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü Araçların durdurulması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde,...
Kentin çeşitli yerlerindeki cadde, sokaktaki sakinlikten görüntü
Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü
Araçların durdurulması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Trabzon'da sakinlik devam ediyor.
Son Dakika Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor Şişli'de silahlı sopalı yol verme kavgası kameralarda 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor