Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Konya, Karaman Afyonkarahisar ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya'da vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kısıtlama öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin önemli noktalarında denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.