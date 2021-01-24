Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

24.01.2021 10:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 25 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bazı bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdü.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Ordu

Ordu'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimindeki sessizlik sürdü.

Kısıtlamayla birlikte şehrin en işlek caddelerinden Sırrıpaşa ve Süleyman Felek ile meydan ve sahil kesimi boş kaldı.

Güvenlik güçlerinin denetimleri devam ederken, bazı vatandaşlar evlerine yakın marketlere giderek alışverişlerini yapıyor.

Kentte sokak hayvanları ise belediye ekiplerince beslendi.

Giresun

Başta kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Rize

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Rize'de sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Rize Belediyesi ekipleri ise bazı bölgelerde yol onarım ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski binaların yıkımına devam ediyor.

Artvin

Kentin hareketli yerlerinden İnönü, Cumhuriyet caddeleri ile hafta sonları vatandaşların uğrak yerlerinden Çoruh Park ve Atapark gibi yerlerde sessizlik hakim.

Emniyet ekipleri, kentin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetimlerde bulunuyor.

Öte yandan, şehir girişinde Çoruh Nehri kıyısı boyunca devam eden Artvin-Ardahan, Artvin-Rize kara yolu güzergahı da olağandan çok daha sakin bir görüntüye sahip.

Gümüşhane

Gümüşhane'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir merkezinin işlek noktalarında sakinlik hüküm sürüyor.

Normal günlerde yoğunluk gözlemlenen Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Kentte vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu gözlenirken, polis ekipleri de kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Genelge kapsamında açık olması gereken iş yerleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta tarihi Saat Kulesi Meydanı, Cumhuriyet, Ozulu caddeleri ve Kadıoğlu Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.

Genelge kapsamında açık olması gereken iş yerleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Doğu Karadeniz, Trabzon, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika


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