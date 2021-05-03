Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Merkezden havadan görüntüler

Boş cadde ve sokaklar DÜZCE - Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik dikkati çekti.

Kentin, Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.