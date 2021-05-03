Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
03.05.2021 14:34
Merkezden havadan görüntüler Boş cadde ve sokaklar DÜZCE - Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik dikkati çekti.
Merkezden havadan görüntüler
Boş cadde ve sokaklar DÜZCE - Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik dikkati çekti.
Kentin, Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.
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