Cadde ve sokaklarda "tam kapanma"da sakinlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"da, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Bülent Angın ve Turgut Özal bulvarları, Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu meydanları ile Merkez Park'ta sessizlik oluştu.

Mersin'de, vatandaşların yürüyüş ve spor için sıklıkla tercih ettiği Viranşehir ile Soli sahilleri boş kaldı. Kentin yoğun noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda da araç trafiğinin büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Hatay'da da kentin işlek bölgelerinden Saray ve Kurtuluş caddelerinde sakinlik gözlendi, vatandaşların özellikle spor amacıyla gittiği Atatürk Parkı da boş kaldı.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları ile Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu, vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyup evde kaldığı gözlendi.

Güvenlik güçleri, 4 ildeki ana arterlerde, kavşak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.