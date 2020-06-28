Cadde ve sokaklarda YKS sessizliği - Son Dakika

Cadde ve sokaklarda YKS sessizliği

Kentin işlek cadde ve sokaklarındaki tenhalık ERZURUM - İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Ardahan, Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Kentin işlek cadde ve sokaklarındaki tenhalık

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

ERZURUM - İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Ardahan, Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, Doğu'daki bölge illerinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Erzurum'un kalabalık ve işlek semtlerinden Tebrizkapı, Gürcükapı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğun trafiğin olduğu Cumhuriyet, Paşalar, Hastaneler ve Atatürk caddeleri yerini sessizliğe bıraktı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, sınav nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Kentin simgelerinden birisi olan, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami, Erzurum Kalesi ile Lalapaşa Cami ile Yakutiye Kent Meydanı tamamen boş kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tunceli, Erzurum, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:48 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Cadde ve sokaklarda YKS sessizliği - Son Dakika

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