İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'ndaki yoğunluk Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşanan yaya ve trafik yoğunluğu AYDIN - Aydın'da Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise önceki günlere göre yoğunluk hakim.
İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'ndaki yoğunluk
Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşanan yaya ve trafik yoğunluğu AYDIN - Aydın'da Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise önceki günlere göre yoğunluk hakim.
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22.04.2020 00:21:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cadde ve sokaklarda yoğunluk - Son Dakika