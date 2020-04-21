Cadde ve sokaklarda yoğunluk - Son Dakika

İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'ndaki yoğunluk

Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşanan yaya ve trafik yoğunluğu AYDIN - Aydın'da Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise önceki günlere göre yoğunluk hakim.