Caddebostan'da kalabalık havadan görüntülenirken bir kişinin gaz maskesi ile dolaşması dikkat çekti - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

Yine aynı helikopter, dördüncü kaza: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı

Kontrollü normalleşme sonrası güneşi gören vatandaşlar Kadıköy'ün Caddebostan sahiline akın etti. Kalabalık havadan görüntülenirken bir kişinin ise gaz maskesi ile dolaşması dikkat çekti.

Kadıköy Caddebostan sahilinde kontrollü normalleşme sonrasında güneşi gören vatandaşlar akşam saatlerinde sahile akın etti. Sahilde oturan vatandaşlarla ünlü Caddebostan sahili bugün sessizliğe veda etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı. Kalabalık havadan görüntülendi.

(İHA)