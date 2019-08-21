Son Dakika Haberleri: Caddebostan'da milyon liralık Ferrari suda böyle mahsur kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Caddebostan'da milyon liralık Ferrari suda böyle mahsur kaldı

1 saat önce

Caddebostan'da milyon liralık Ferrari suda böyle mahsur kaldıİSTANBUL - Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

Caddebostan'da milyon liralık Ferrari suda böyle mahsur kaldı

İSTANBUL - Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan'da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.

Caddebostan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını
Milyonluk Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı! Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:27:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caddebostan'da milyon liralık Ferrari suda böyle mahsur kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]