Caddebostan'da sahil yolu yosunla kaplandı, bir kafeyi su bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Caddebostan'da sahil yolu yosunla kaplandı, bir kafeyi su bastı - Son Dakika

Caddebostan'da sahil yolu yosunla kaplandı, bir kafeyi su bastı

6 saat önce

Şiddetli lodos nedeniyle Caddebostan'da bir kafeyi su bastı, sahil yolu yosunlarla kaplandı.

Şiddetli lodos nedeniyle Caddebostan'da bir kafeyi su bastı, sahil yolu yosunlarla kaplandı.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran lodosla birlikte dalgaların taşıdığı yosunlar Cemizli Topuzlu Caddesi boyunca yürüyüş yollarını kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kıyı Temizliği Deniz Atığı Toplama araçlarıyla yolların temizliğini sürdürüyor.

-Deniz kıyısındaki kafeyi su bastı

Caddebostan'daki bir kafeyi su bastığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine giderek su tahliyesi gerçekleştirdi. Büyük bir bölümünü su basan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Caddebostan'da sahil yolu yosunla kaplandı, bir kafeyi su bastı

Caddebostan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:31 Kaynak: AA
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