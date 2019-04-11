Son Dakika Haberleri: Caddebostan'daki Feci Kaza Kamerada

Caddebostan'daki Feci Kaza Kamerada

58 dakika önce

Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla önce ağaca çarptı sonra da takla attı.

Caddebostan'daki Feci Kaza Kamerada, System.String[]
Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla önce ağaca çarptı sonra da takla attı. 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza Kadıköy Caddebostan Mahallesi Op. Cemil Topuzlu Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çiçek yönetimindeki araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı ardından takla attı. Ahmet Çiçek ve Muhammed Çiçek ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, takla atan araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Çiçek itfaiyenin müdahalesi sonucu testere yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Ahmet Çiçek ile ismi henüz bilinmeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Muhammed Çiçek kazayı hafif yaralı atlattı.

Öte yandan 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç ağaca hızla çarpıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:32 Kaynak: İHA
Ahmet Çiçek, Caddebostan, Kadıköy, 3. Sayfa
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