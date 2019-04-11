Caddebostan'daki Feci Kaza Kamerada
58 dakika önce
Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla önce ağaca çarptı sonra da takla attı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:32 Kaynak: İHA
'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla önce ağaca çarptı sonra da takla attı. 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Feci kaza Kadıköy Caddebostan
Mahallesi Op. Cemil Topuzlu
Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çiçek
yönetimindeki araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı ardından takla attı. Ahmet Çiçek ve Muhammed Çiçek
ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, takla atan araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Çiçek itfaiyenin müdahalesi sonucu testere yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Ahmet Çiçek ile ismi henüz bilinmeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Muhammed Çiçek kazayı hafif yaralı atlattı.
Öte yandan 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç ağaca hızla çarpıyor. - İSTANBUL
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