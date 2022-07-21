Caddebostan plajında denize giren vatandaş: "Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası" - Son Dakika
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Caddebostan plajında denize giren vatandaş: "Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası"

21.07.2022 16:03
Caddebostan plajında denize giren vatandaş: "Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası"

İstanbul'da termometrelerin 28 derecelere ulaşması sonrası sıcaktan bunalan vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti.

İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gördü, vatandaşlar Caddebostan plajında serinledi

Caddebostan plajında denize giren vatandaş: "Bodrum da benim için burası, Yalıkavak da burası"

İSTANBUL - İstanbul'da termometrelerin 28 derecelere ulaşması sonrası sıcaktan bunalan vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar su sporları yaparken, kimi vatandaşlar ise yüzerek serinledi. Caddebostan plajı açıklarında su sporları yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için çözüm aramaya başladı. Caddebostan sahilinde ise kimi vatandaşlar çimlerde yattı, kimi vatandaşlar ise su sporları yaparak serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak havayı fırsat bilerek zıpkın ile balık avı yaptı. Öte yandan, su sporları yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

"Benim için Bodrum da burası, Yalıkavak da burası"

Yıllardır Caddebostan plajında denize girdiğini söyleyen Ahmet Ertan, "Ben aşağı yukarı 75 yıldır buradayım. Anam da babam da burada doğdu. Serinlemek için buraya geliyoruz. Bodrum da benim için burası, Yalıkavak da burası." dedi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Caddebostan, İstanbul, Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caddebostan plajında denize giren vatandaş: 'Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caddebostan plajında denize giren vatandaş: "Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası" - Son Dakika
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