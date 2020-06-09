CADDEBOSTAN SAHİLİ BU AKŞAM DA YOĞUN KALABALIK - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde bu akşam da kalabalıktı. Sahilde yoğunluk oluşturan gençler hem yeşillik alanlarda oturdu hem de canlı müzik dinledi. Caddebostan Sahili'nde gündüz yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de yine devam etti. Sahile akın eden gençler çimlerde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Bazı gençler sosyal mesafe kurallarına uyarken bazıları ise uymadı. Sahilde vakit geçiren gençler ayrıca sokak müzisyenleri tarafından söylenen şarkıları dinledi ve eşlik etti. Sahilde bulunan tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu.