Caddebostan sahili ıssız kaldı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca; sahil, park, mesire ve piknik alanlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bugün İstanbul'da hem korona virüs hem de yağmurlu bir hava nedeniyle Caddebostan sahilindeki sakinlik dikkat çekti.



Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmurlu bir hava görülmesi sonucu bugün Caddebostan Sahili boş kaldı.



Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra yağmurlu bir havanın olmasıyla İstanbul'un sahillerinin boş kaldığı görüldü. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Caddebostan Sahili de boş kaldı. İstanbulluların gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği yerlerden olan Caddebostan Sahili'nin oldukça sakin olduğu görüldü. - İSTANBUL