Caddebostan Sahili kızıla büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Caddebostan Sahili kızıla büründü - Son Dakika

Caddebostan Sahili kızıla büründü

6 saat önce

Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü.

Caddebostan Sahili kızıla büründü, System.String[]

Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Kızıla bürünen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.


Caddebostan Sahili'nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.


Kızıla bürünen Caddebostan Sahili drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Caddebostan, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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