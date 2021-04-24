Son dakika haberi... Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde atlı birlikler denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler Caddebostan Sahili'nde denetim yaptı. Denetimlere Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri de katıldı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaptı. Sahil yolunda yapılan denetimlerde kısıtlamaya ihlal eden kimseye rastlanmadı.