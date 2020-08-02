CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın üçüncü gününde akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayramı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde sahil ve parklara akın etti. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla vakit geçiren vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapan, bisiklete binen ve çimlerde oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Birçok kişinin maske takmadığı kameralara yansıdı. Sahilde oluşan kalabalık havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü---------------Sahilde oturan vatandaşlar -Yürüyüş yapanlar -Havadan görüntü-Genel ve detay