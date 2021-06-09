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Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor - Son Dakika

Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor

09.06.2021 12:22
Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor, System.String[]

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Caddebostan Sahilindeki deniz salyası temizliği 2'inci günde de devam ediyor. Müsilaj temizliği havadan da görüntülendi.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz gün Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili'ndeki deniz salyaları temizliğin 2'inci gününden

gününde de, hortumlarla çekilerek toplanmaya başladı. - İSTANBUL

Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor
Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor
Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor
Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor

Marmara Denizi, Caddebostan, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliği devam ediyor - Son Dakika


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