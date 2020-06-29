Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - Son Dakika

Caddebostan Sahili'nde maske denetimi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAHavaların ısınmasıyla birlikte başlayan Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor. Anadolu Yakası'nda vatandaşların en çok vakit geçirdiği noktalardan biri olan Caddebostan Sahili'nde sabah saatlerinde olduğu gibi akşam da yoğunluk yaşandı. Vatandaşların bir kısmı çimlerde arkadaşlarıyla vakit geçirirken, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Vatandaşların bazıları maske takma kuralına uyarken kimilerinin maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri ise sahilde yürüyen vatandaşlara yönelik maske denetimi yaptı. Maskesiz bir şekilde dışarıda dolaşanlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı.

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Caddebostan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - Son Dakika

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