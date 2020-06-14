Caddebostan Sahili'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Caddebostan Sahili'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaykaycı gençleri aracı ile çeken sürücüden ilginç tepki

İSTANBUL - Caddebostan Sahili'nde patenli 2 genç bir arabanın arkasına tutunarak kilometrelerce seyahat ederek canlarını hiçe saydılar. Arabanın şoförü ise o anları sosyal medyada hesabından canlı yayın yaparak eğlendi.

Dün akşam saat 23.30 sıralarında Caddebostan Sahili'nde paten ile kayan 2 genç yoldan geçen bir arabanın arkasına tutundu. Arabanın arkasına tutunan patenli gençler sahil yolunda kilometrelerce tehlikeli yolculuk yaptı. Trafik akışının da normalinden fazla olmasıyla birlikte 2 genç canlarını hiçe sayarak trafikte seyir eden diğer sürücülerinde canlarını hiçe saydı. Tuttukları arabanın şoförü ise o anları kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Daha sonra gençlere ve arabanın şoförüne 'tehlikeli yolculuk yapıyorsunuz farkında mısınız ?' soruna gençler cevap vermezken arabanın şoförü, "Yapacak bir şey yok ben farkında değildim sonradan arabanın aynasından fark ettim. Canlarını tehlikeye atıyorlar" diye yanıt verdi.