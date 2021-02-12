Caddebostan Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici'ye para cezası kesildi - Son Dakika

Caddebostan Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici'ye para cezası kesildi

12.02.2021 23:01

İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaparken görüntülenen ve muhabirlere "Şikayet edilecek yer varsa gidin edin" diyen şarkıcı İrem Derici'ye toplam 4 bin 369 lira ceza kesildi.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan İrem Derici, önceki akşam arkadaşlarıyla sahil kenarında piknik yaparken görüntülendi. Yanına gelen muhabiri tersleyen Derici, "Şikayet edilecek yer varsa gidin edin" dedi. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı ünlü şarkıcıyı affetmedi.

RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Derici kendisine soru sormak için yanına gelen muhabire verdiği cevaplarla dikkat çekti. "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kadıköy Kaymakamlığı, İrem Derici'ye toplamda 4 bin 369 TL idari yaptırım cezası uygulandığını açıkladı.

Kaymakamlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili'nde çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici'ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.

Caddebostan Sahili'nde piknik yapan İrem Derici'ye salgın cezası
Caddebostan Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici'ye para cezası kesildi

Koronavirüs, Caddebostan, İrem Derici, Kadıköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Caddebostan Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici'ye para cezası kesildi - Son Dakika Magazin


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