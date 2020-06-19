CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE POLİS MASKE TAKMAYAN VATANDAŞLARI UYARDI - Son Dakika

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE POLİS MASKE TAKMAYAN VATANDAŞLARI UYARDI
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE POLİS MASKE TAKMAYAN VATANDAŞLARI UYARDI Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
İSTANBUL- CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE POLİS MASKE TAKMAYAN VATANDAŞLARI UYARDI
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Caddebostan Sahili'nde denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri denetimlere başladı. Yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri olan Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları kurallara uyarken, kimileri ise maske takmadan çimlerde oturdu ve yürüyüş yaptı. Polis ekipleri, sahil boyunca araçlarıyla dolaşarak vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslar yaptı. Yaya ekipler de maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı. Polis tarafından uyarılanlar yanlarındaki maskeleri takarken, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:16 Kaynak: DHA
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