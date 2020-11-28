Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan görüntülendi - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ AKŞAM saat 20.00' de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi. Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.