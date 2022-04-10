Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi - Son Dakika
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Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi

10.04.2022 14:22

Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Caddebostan Sahili'ne vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.

Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Caddebostan Sahili'ne vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan Sahili'nde kıyıya vurdu. Masmavi deniz sularının renginin ise bulanıklaştığı görülürken deniz sularının üstünde bulunan kağıt ve plastik atıkları da dikkat çekti. Etrafa yayılan kötü koku ise sahilde yürüyüş yapan vatandaşları rahatsız etti. Öte yandan Caddebostan Sahili'ne vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.

"Denizi korumalıyız, bu deniz hepimizin"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Doğan Özkan, "Bu deniz bizim, hepimizin denizi. Biz ilk başta vatandaş olarak denizi temiz tutmakla görevliyiz. Buraya neredeyse her hafta içi ve her hafta sonu gelip çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Bazı insanlar burada denize bile giriyorlar. Özellikle pandemi dönemi çok yoğun kullanım olmadığı için deniz yüzeyi bayağı temizlenmişti ama şöyle bakarsanız yani torbalar, pislikler. Hep bizden kaynaklanan unsurlar. Bu sıfır atık projelerine biraz daha önem vermeliyiz. ve denizi korumalıyız, bu deniz hepimizin" dedi.

Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi
Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi
Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Caddebostan Sahili, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik böyle görüntülendi - Son Dakika


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