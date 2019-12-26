CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KIRMIZI YOSUNLAR TEMİZLENİYOR (Havadan görüntülerle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KIRMIZI YOSUNLAR TEMİZLENİYOR (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KIRMIZI YOSUNLAR TEMİZLENİYOR (Havadan görüntülerle)

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN/ KADIKÖY Caddebostan Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizleniyor.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KIRMIZI YOSUNLAR TEMİZLENİYOR (Havadan görüntülerle), System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/ KADIKÖY Caddebostan Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizleniyor. İBB ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda yosunlar iş makinasıyla toplanıp, kamyonlara doldurulurken, çalışmalar havadan da görüntülendi.

İstanbul'daki lodos nedeniyle kırmızı yosunlar Caddebostan sahiline vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kızıla boyandı. Kayalıkların üzerini de kaplayan yosunları temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Sahile getirilen İBB,  İSTAÇ'a bağlı iş makinası yosunları toplayarak, kamyonlara yükledi. Temizlik çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Havadan ve yerden temizlik çalışmaları

-Detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Caddebostan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti
İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:16 İstanbul Valisi Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika
18:15 Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol - Son Dakika
18:15 Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak... - Son Dakika
18:14 Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
18:14 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KIRMIZI YOSUNLAR TEMİZLENİYOR (Havadan görüntülerle) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]