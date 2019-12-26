Caddebostan sahili'ndeki kırmızı yosunlar temizleniyor - Son Dakika

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Caddebostan sahili'ndeki kırmızı yosunlar temizleniyor
6 saat önce
(Havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KIRMIZI YOSUNLAR TEMİZLENİYOR.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KIRMIZI YOSUNLAR TEMİZLENİYOR
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