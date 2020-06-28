CADDEBOSTAN SAHİLİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üniversite sınavına girecek öğrenciler için uygulanan kısmı sokağa çıkma yasağında Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan Caddebostan Sahili sessizliğe büründü. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek olan öğrencilerin daha rahat bir şekilde sınava girecekleri okullara ulaşmaları için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evlerinde kaldı. İnsan yoğunluğunun en çok yaşandığı Kadıköy Caddebostan Sahili boş kaldı. Plajları ve yeşillik alanları tıklım tıklım olan sahil sessizliğe büründü.