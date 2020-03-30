CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK 1 - Son Dakika

İstanbul'da öğleden sonra güneşin açmasıyla Caddebostan Sahili yine doldu. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler Evde Kal uyarılarını hiçe sayarak sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapanların büyük bir çoğunluğunun güvenli mesafeye uymadığı görüldü. Çocuğuyla beraber gelenler de güvenli mesafeyi hiçe saydı. Sahilde bulunanların neredeyse tamamının maske kullanmaması dikkat çekti.

Bazılarının ise yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturduğu görüldü. Sahildeki kalabalık havadan da görüntülendi.