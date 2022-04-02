Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu

02.04.2022 16:47

Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi.

Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu

İSTANBUL - Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi. Ayrıca deniz açıklarında bir bölgede yer yer kirlilik olduğu görüldü. Denizin çekildiği ce kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

Kadıköy'de Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metre kadar çekildiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getirdi. Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da gözlendi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

"Musilaj değil ama bir çöp tabakası oluşmuş"

Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1.5 - 2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.

Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu
Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu
Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu
Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu

YORUMLAR
500
Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi Kadıköy Belediyesi'nden 12 bin yardım kolisi, her gün 5 bin 500 kişiye iftar Kadıköy Belediyesi'nden 12 bin yardım kolisi, her gün 5 bin 500 kişiye iftar

Caddebostan, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 16:55:37. #1.11#
SON DAKİKA: Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement