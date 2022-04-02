Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu - Son Dakika

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Caddebostan sahilinde deniz çekildi, yer yer kirlilik oluştu

İSTANBUL - Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi. Ayrıca deniz açıklarında bir bölgede yer yer kirlilik olduğu görüldü. Denizin çekildiği ce kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

Kadıköy'de Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metre kadar çekildiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getirdi. Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da gözlendi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

"Musilaj değil ama bir çöp tabakası oluşmuş"

Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1.5 - 2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.

Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.